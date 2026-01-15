L’Italia di softball torna a vincere contro le Bravas de Leon in Messico, con un risultato di 7-2 dopo la precedente vittoria per 11-1. La squadra, guidata dal manager Craig Montvidas, si prepara ora alla terza sfida contro lo stesso avversario, in programma questa sera alle 20:00 ora italiana. Un ulteriore passo nel ciclo di incontri tra le due squadre.

Altra vittoria per l’Italia nel ciclo di partite contro le Bravas de Leon in Messico. La squadra del manager Craig Montvidas, dopo l’11-1 di ieri, stavolta s’impone per 7-2 e si incrocerà per la terza volta contro il già citato club questa sera alle 20:00 italiane. Oltre duemila gli spettatori presenti, che assistono immediatamente alle valide di Dayton e Barbara che neutralizzano la pitcher avversaria, Jordan Johnson: Gasparotto fa il resto ed è 3-0 con il primo fuoricampo di giornata. Partente azzurra è Julianna Verni, che per tre riprese concede poco. Alla quarta, invece, entrano una valida di Brockie e la volata di sacrificio di Arcesga, che riducono le distanze sul 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball: Italia, bis messicano contro le Bravas de Leon

