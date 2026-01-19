Siria arriva il cessate il fuoco | accordo tra Damasco e forze curde

È stato raggiunto un accordo tra Damasco e le forze curde per un cessate il fuoco in Siria. Le forze governative hanno progressivamente consolidato il controllo sul territorio, segnando un passo importante verso una stabilizzazione della situazione. Per aggiornamenti e approfondimenti, abbonati a DayItalianews.

Le forze governative siriane hanno ormai quasi completamente ristabilito il controllo sul Paese. Dopo settimane di combattimenti, il 18 gennaio è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (SDF), guidate dai curdi. L'intesa prevede di fatto lo scioglimento delle SDF, la loro integrazione nell'esercito regolare siriano e il passaggio completo di Raqqa e Deir Ezzor sotto il controllo del governo centrale. "Accordo firmato per evitare la guerra civile". Secondo quanto dichiarato dal leader curdo Mazloum Abdi, comandante delle SDF, l'intesa è stata accettata per impedire che il conflitto degenerasse in una guerra civile.

Raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze dei curdi in Siria

Il 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio. Dopo settimane di scontri, le forze governative hanno consolidato il controllo su gran parte della Siria. Questa intesa rappresenta un risultato significativo nel contesto del conflitto, offrendo opportunità di dialogo e di ripresa per le aree coinvolte.

In Siria è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdi

In Siria, è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze curde. Raqqa, precedentemente sotto il controllo delle forze curde e liberata dall’ISIS nel 2018, è ora tornata sotto il controllo del governo siriano. Questa intesa segna un passo importante nel processo di stabilizzazione del paese e nella gestione dei territori interessati dal conflitto.

