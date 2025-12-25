Uno dei leader dello Stato Islamico è stato ucciso dalle forze siriane, in collaborazione con la coalizione internazionale anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno siriano dopo avere annunciato l’arresto di diversi altri membri dell’Isis. «Unità specializzate (.) hanno condotto un’operazione di sicurezza ad al-Buwayda, vicino a Damasco, in collaborazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Siria, ucciso uno dei leader dell'Isis dalle forze di Damasco

