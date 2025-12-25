Siria ucciso uno dei leader dell' Isis dalle forze di Damasco

Uno dei leader dello Stato Islamico è stato ucciso dalle forze siriane, in collaborazione con la coalizione internazionale anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno siriano dopo avere annunciato l’arresto di diversi altri membri dell’Isis. «Unità specializzate (.) hanno condotto un’operazione di sicurezza ad al-Buwayda, vicino a Damasco, in collaborazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Imboscata dell’Isis in Siria: uccisi due soldati e un interprete Usa. Damasco: “È stato ignorato un nostro allarme”

Leggi anche: Agguato ai soldati Usa in Siria: “Cecchino dell’Isis era nelle forze di sicurezza siriane”. Arrestati 11 commilitoni

