Siria | ministro Difesa ' cessate il fuoco di quattro giorni con i curdi'

Il ministero della Difesa siriano ha comunicato un cessate il fuoco di quattro giorni con le forze curde nel nord del Paese, in seguito all’accordo raggiunto sulla regione di Hassaké. Questa misura mira a ridurre le tensioni nella zona e a favorire il dialogo tra le parti coinvolte, contribuendo alla stabilità dell’area. L’accordo rappresenta un passo importante nel contesto del conflitto e delle complesse dinamiche regionali.

Damasco, 20 gen. (AdnkronosAfp) - Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco di quattro giorni con i curdi nel nord del Paese, dopo l'annuncio di un accordo sulla loro roccaforte di Hassaké, nel nord est del Paese. "Annunciamo un cessate il fuoco a partire dalle 20, per una durata di quattro giorni", in rispetto dell'accordo tra lo Stato siriano e le Forze democratiche siriane", ha comunicato il ministero.

Siria, cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra esercito e combattenti curdi ad AleppoIl ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco ad Aleppo, dopo tre giorni di scontri tra forze governative e combattenti curdi dell'SDF.

Siria: Macron, 'cessate il fuoco permanente con i curdi'Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un cessate il fuoco permanente tra le forze di Damasco e le milizie curde in Siria, in risposta agli ultimi scontri nella regione.

Oggi il Ministro degli Esteri Antonio Tajani era al Parlamento europeo di Strasburgo e ha incontrato i deputati italiani per un breve confronto sui principali dossier di politica estera. Nel mio intervento gli ho rivolto alcune domande relative alla crisi in Siria e, in p - facebook.com facebook

