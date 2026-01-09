Siria cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra esercito e combattenti curdi ad Aleppo
Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco ad Aleppo, dopo tre giorni di scontri tra forze governative e combattenti curdi dell'SDF. Gli scontri hanno provocato lo sfollamento di decine di migliaia di persone, evidenziando la complessità e la fragilità della situazione nella regione. La ripresa di un clima di calma rappresenta un passo importante, ma la stabilità resta ancora da consolidare.
Il ministero della Difesa siriano ha annunciato oggi un cessate il fuoco dopo tre giorni di scontri tra le forze governative e i combattenti curdi dell’Sdf nella città settentrionale di Aleppo, che hanno causato lo sfollamento di decine di migliaia di persone. Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 3 del mattino nei quartieri di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid, ai gruppi armati concesse sei ore di tempo per lasciare la zona. Gli autobus schierati per evacuare i militanti, ai quali sarebbe stata fornita una scorta verso il nord-est del Paese, controllato dalle Sdf, sono rimasti vuoti per ore dopo la scadenza del termine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
