Sinner spiana Gaston 60 minuti di mattanza | il punto clamoroso

Il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston dura di fatto 4 fame. Al debutto da bi-campione in carica degli Australian Open, sul veloce di Melbourne, l'azzurro regala qualche chance al francese numerp 93al mondo solo in avvio di match. Poi, letteralmente, lo spiana costringendolo ad alzare bandiera bianca e ritirarsi prima del terzo set e dopo poco più di un'ora di gioco. Il primo turno di Sinner si conclude così: vittoria per 6-2 6-1 in 68 minuti. Nel secondo turno Sinner, numero 2 al mondo e del tabellone, dovrà vedersela con il vincente della sfida tra la wild card James Duckworth e il lucky loser Dino Prizmic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

