Jannik Sinner spiana Cerundolo | il colpo finale è pazzesco

Jannik Sinner ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. L'azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, si e' imposto in due set sull'argentino Francisco Cerundolo, 21esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-1. Ai quarti Sinner sfidera' lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del mondo e quinta forza del tabellone, che battendo oggi in due set il russo Andrey Rublev, oltre a superare il turno, si e' assicurato la partecipazione alle Atp Finals. "Sono stato due volte avanti di un break nel primo set ma non ho convertito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

