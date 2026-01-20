Segui in tempo reale il match tra Jannik Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. In questo aggiornamento costante troverai il risultato live e le ultime novità sulla partita. Restate con noi per tutte le informazioni più recenti su uno degli incontri più attesi del torneo.

Gli Australian Open 2026 hanno ufficialmente preso il via, per la gioia di tanti appassionati di tennis. C’era grande attesa per il match tra Sinner e Gaston, partita d’esordio per il campione alto atesino in questo importantissimo torneo. A seguire tutti gli aggiornamenti in diretta della gara. Chi ha vinto tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026? Scopriamolo insieme. Buona partita da ambo le parti, nonostante qualche piccolo errore nel primo set, che ha visto però Jannik primeggiare e portarsi in vantaggio sul risultato di 6-2. Il tennista italiano sta per ora svolgendo una partita intelligente, perché in grado di capire quando accettare lo scambio breve o lungo, senza rischiare troppo e cercando così anche di mantenere il ritmo alto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - LIVE Sinner-Gaston agli Australian Open 2026 – IN AGGIORNAMENTO

Sinner-Gaston, definito il giorno del debutto agli Australian Open 2026Il 20 gennaio 2026 segnerà il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open.

Hugo Gaston: età, ranking e carriera dell’avversario di Sinner agli Australian Open 2026Hugo Gaston, tennista francese nato nel 2000, è attualmente classificato al numero 94 del ranking ATP.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sinner-Gaston 5-2 in diretta, oggi il debutto agli Australian Open. Jannik avanti di un break al quarto tentativo utile - Il numero due al mondo apre il primo Slam e lo fa scendendo in campo in un torneo, gli Australian Open, già vinto due volte ... ilmessaggero.it