Sicurezza a scuola | 200mila euro dal Pnrr per il Da Vinci di Empoli

La Città Metropolitana di Firenze ha ricevuto un finanziamento di 200mila euro dal PNRR destinato al miglioramento della sicurezza dell’edificio scolastico Leonardo da Vinci di Empoli. Questa risorsa sarà impiegata per interventi che garantiscano ambienti più sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti, contribuendo a rafforzare l’edilizia scolastica locale e la tutela degli ambienti di apprendimento.

EMPOLI – Nuove risorse per l'edilizia scolastica empolese. La Città Metropolitana di Firenze ha ottenuto un finanziamento fondamentale per la sicurezza degli studenti. Si tratta di 200mila euro provenienti dalle ultime risorse del Pnrr. L'investimento sarà destinato interamente all'Istituto superiore statale Leonardo da Vinci. I fondi arrivano grazie a un bando del Ministero dell'Istruzione dello scorso novembre, mirato agli interventi urgenti. Il progetto approvato prevede il rifacimento completo dei controsoffitti nella sede di via Fabiani. Il cronoprogramma è chiaro: il cantiere aprirà in estate.

