Riqualificazione della Morroni a Ghezzano | in arrivo 200mila euro dal Pnrr

Il Comune di San Giuliano Terme ha annunciato un finanziamento di 200 mila euro proveniente dal PNRR per la riqualificazione della zona “Morroni” a Ghezzano. L’intervento mira a migliorare gli spazi pubblici e valorizzare il quartiere, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio. I lavori sono previsti a partire nei prossimi mesi, con l’obiettivo di creare un ambiente più funzionale e accogliente per residenti e visitatori.

San Giuliano Terme (PI), 15 gennaio 2026 – Il Comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la riqualificazione e il risanamento dell'involucro edilizio della scuola primaria di Ghezzano. Le risorse, assegnate nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del PNRR e finanziate dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU, consentiranno di effettuare interventi strutturali urgenti per migliorare la qualità e il decoro dell'edificio scolastico. Gli interventi riguardano il risanamento delle gronde di copertura, il risanamento e la tinteggiatura delle facciate esterne, attraverso la demolizione e il rifacimento degli intonaci ammalorati e la successiva verniciatura delle superfici e la sostituzione completa degli infissi esterni: saranno rimossi gli attuali serramenti in alluminio e installati nuovi infissi, assicurando al contempo elevati standard di isolamento termico e acustico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

