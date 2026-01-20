Shannen Doherty l’ex marito contesta l’accordo di divorzio | era stato firmato poche ore prima della morte di lei

Kurt Iswarienko, ex marito di Shannen Doherty, ha contestato l’accordo di divorzio firmato poche ore prima della morte dell’attrice. La famiglia di Doherty attende ancora il rispetto dell’accordo e i relativi pagamenti. La questione solleva questioni legali e personali, evidenziando le complicazioni che possono sorgere anche in momenti già difficili. L’articolo approfondisce i dettagli di questa controversia e le implicazioni per le parti coinvolte.

Kurt Iswarienko, ex marito di Shannen Doherty, non ha rispettato l'accordo di divorzio: la famiglia dell'attrice è in attesa di soldi Il 13 luglio 2024 l’attrice Shannen Doherty è morta per un cancro al seno al quarto stadio. L’attrice qualche ora prima aveva firmato l’accordo di divorzio con suo marito, Kurt Iswarienko. Adesso è lui che sta mostrando disappunto per quell’accordo che lo escluderebbe dall’eredità. Un mese prima di morire Shannen Doherty aveva espresso parole molto dure nei confronti dell’ex marito Kurt Iswarienko. Infatti lei aveva scoperto una serie di tradimenti e quindi aveva deciso di lasciarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

«Alla fine, mi sono sentita incredibilmente poco amata dalla persona con cui ero stata per 14 anni e che amavo con tutto il cuore». Con queste parole Shannen Doherty aveva raccontato la fine della sua relazione con Kurt Iswarienko, dopo aver scoperto un tra

