L’ex marito di Shannen Doherty ha presentato ricorso contestando l’accordo di divorzio firmato poche ore prima della scomparsa dell’attrice di Beverly Hills. La questione riguarda la validità e l’appropriatezza dei documenti depositati in tribunale, sollevando dubbi sulla legittimità dell’accordo e aprendo un dibattito legale sulla gestione delle questioni patrimoniali in situazioni complesse.

L’ex marito di Shannen Doherty contesta l’accordo di divorzio firmato poche ore prima della morte dell’attrice. Come riporta People, Kurt Iswarienko ha impugnato il documento che Doherty chiedeva venisse firmato fin dal 2023, ma che venne ufficializzato poche ore prima la morte della star di Beverly Hills 90210, avvenuta per un tumore al seno il 13 luglio 2024. Secondo Iswarienko, l’accordo sarebbe stato presentato al tribunale sbagliato e quindi questo tribunale non avrebbe giurisdizione per farne rispettare i termini. Azione legale, quella del fotografo che con Doherty è stato sposato per 11 anni, che arriva dopo le vive proteste degli eredi dell’attrice che hanno pubblicamente sostenuto come l’ex marito non abbia adempiuto a vari obblighi economici commerciali come previsto dagli accordi firmati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Documenti presentati nel tribunale sbagliato”: l’ex marito di Shannen Doherty impugna l’accordo di divorzio firmato poche ore prima della morte dell’attrice di Beverly Hills

L'ex marito di Shannen Doherty contesta l'accordo di divorzio dall’attrice, morta a luglio 2024Kurt Iswarienko, ex marito di Shannen Doherty, ha contestato l’accordo di divorzio, sostenendo che sia stato depositato nel tribunale sbagliato.

Shannen Doherty, la battaglia per l’eredità due anni dopo la morte: l’ex marito contesta il divorzioDue anni dopo la scomparsa di Shannen Doherty, la disputa legale sull’eredità si intensifica.

