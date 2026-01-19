L' ex marito di Shannen Doherty contesta l' accordo di divorzio dall’attrice morta a luglio 2024
Kurt Iswarienko, ex marito di Shannen Doherty, ha contestato l’accordo di divorzio, sostenendo che sia stato depositato nel tribunale sbagliato. Gli eredi dell’attrice, scomparsa nel luglio 2024, da tempo segnalano inadempienze economiche da parte dell’uomo. La disputa legale si concentra ora sulla validità dell’accordo e sulle eventuali responsabilità finanziarie residuali.
Secondo la rivista People, l’uomo avrebbe depositato documenti legali presso la Corte Superiore di Los Angeles il 14 gennaio 2026, sostenendo che l'accordo sia stato presentato al tribunale sbagliato. Per questo motivo il tribunale in questione non avrebbe giurisdizione per farne rispettare i termini. Inoltre, ha affermato che la causa di divorzio avrebbe dovuto essere chiusa dopo la morte di Doherty e che, secondo i documenti legali, l'accordo non avrebbe nemmeno dovuto essere presentato. La mossa arriva quasi due mesi dopo che gli eredi di Shannen Doherty avevano reso noto che l'uomo non avesse adempiuto a diversi obblighi pecuniari e alle disposizioni contenute nell'accordo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
