servizi sociali e welfare costi non chiariti

La Lega critica la mancanza di trasparenza nella gestione dei servizi sociali e del welfare nell’Unione dei Comuni, rivolgendosi all’assessora Carmelina Labruzzo. Durante la commissione consiliare di giovedì, sono emersi dubbi sui costi e sulla trasparenza delle risorse allocate, evidenziando la necessità di chiarimenti e maggiore chiarezza nelle modalità di gestione di queste risorse pubbliche.

Manca la trasparenza sulla gestione del welfare cittadino e dell’Unione dei Comuni, secondo la Lega che attacca l’assessora ai servizi sociali Carmelina Labruzzo dopo la commissione consiliare di giovedì. "Impossibile comprendere e verificare il mare magnum del welfare cesenate le cui funzioni sono state conferite all’ Unione Comuni Valle Savio - affermano il consigliere comunale Enrico Sirotti Gaudenzi, la responsabile degli enti locali Antonella Celletti e la coordinatrice della Lega cesenate Virna Lega –. Vi confluiscono milioni e milioni di euro pubblici. Impossibile, individuare una cifra complessiva perché ai milioni previsti nel bilancio comunale per questo settore si devono assommare altri capitoli e altre voci, anche di soggetti diversi dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

