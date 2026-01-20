La Vdm Logisteel si conferma protagonista nel campionato di Serie D femminile, superando con determinazione l’ultima sfida contro Wonder Normac Avb. Nonostante il risultato negativo, Elsel affronta la partita con orgoglio e tenacia, dimostrando carattere e impegno. Un match che evidenzia la crescita e la competitività della squadra, pronta a continuare il proprio percorso nel torneo.

Non perde un colpo la Vdm Logisteel che supera l’esame Wonder Normac Avb nell’ultima d’andata di volley femminile serie D. Le rossoblù sono tornate dalla trasferta genovese con un netto 0-3. Dopo un primo set chiuso sul filo di lana 23-25 le spezzine hanno ripreso il solito ritmo e con i punteggi di 17-25 e 20-25 hanno chiuso l’incontro. In campo: Cesqui, Mazzocca, Orlanducci, Parentini, Posati, Rossini. libero Guidi. "È stata una gara con diversi alti e bassi – precisa coach Loca Ferraro - in alcuni momenti abbiamo fatto belle cose, in altri abbiamo commesso qualche errore di troppo. Alla fine siamo riusciti a chiudere a punteggio pieno, il nostro l’obiettivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D femminile. Vdm in bellezza. Elsel a testa alta nonostante il ko

La Vdm Logisteel non si ferma più. Battuta d’arresto per la Elsel SpeziaLa Vdm Logisteel prosegue il suo percorso positivo nel campionato di serie D, confermandosi come una delle squadre più competitive della stagione.

Leggi anche: Perché Sabrina Ferilli in A testa alta funziona nonostante le critiche

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Serie D femminile. Vdm Logisteel tiene la leadership. Bene anche l’Elsel - Continua la striscia positiva della Vdm Logisteel che mantiene la leadership dopo quattro turni disputati nel campionato di serie D... lanazione.it

Serie B Femminile, risultati e classifica della 13a giornata - facebook.com facebook

Il mondo del calcio italiano e la FIGC piangono la scomparsa di Rocco Commisso. In sua memoria verrà osservato un minuto di silenzio prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica x.com