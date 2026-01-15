Perché Sabrina Ferilli in A testa alta funziona nonostante le critiche
Nonostante gli sfottò e i meme in Rete, la fiction di Canale 5 vince nella gara degli ascolti: perché, però, c'è così tanto accanimento nei confronti di Sabrina Ferilli?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
