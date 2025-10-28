Nessuna sosta, per la Pianese: già ieri mattina, le zebrette, sono tornate al lavoro, per iniziare a preparare la trasferta di sabato a Pineto (stadio Pavone-Mariani, alle 14,30). L’amarezza per il ko nella gara di domenica con il Ravenna, maturato in pieno recupero, è ancora tanta. Non tanto per il gol subìto, ma per la direzione arbitrale che tanto ha fatto innervosire il tecnico bianconero Alessandro Birindelli ("Meritiamo rispetto, vogliamo rispetto. Non è che, essendo un paese di pochi abitanti, siamo sacrificabili. Lavoriamo dalla mattina alla sera come tutti. Spero la società si faccia sentire con gli organi competenti"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. La Pianese preme sull’acceleratore. Sabato c’è la trasferta contro Pineto