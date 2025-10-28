Serie C La Pianese preme sull’acceleratore Sabato c’è la trasferta contro Pineto
Nessuna sosta, per la Pianese: già ieri mattina, le zebrette, sono tornate al lavoro, per iniziare a preparare la trasferta di sabato a Pineto (stadio Pavone-Mariani, alle 14,30). L’amarezza per il ko nella gara di domenica con il Ravenna, maturato in pieno recupero, è ancora tanta. Non tanto per il gol subìto, ma per la direzione arbitrale che tanto ha fatto innervosire il tecnico bianconero Alessandro Birindelli ("Meritiamo rispetto, vogliamo rispetto. Non è che, essendo un paese di pochi abitanti, siamo sacrificabili. Lavoriamo dalla mattina alla sera come tutti. Spero la società si faccia sentire con gli organi competenti"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie C Girone B, Pianese - Ravenna 0-1 - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=595484 - facebook.com Vai su Facebook
Serie C Sky Wifi: Pianese-Bra 2-2 #cuneo - X Vai su X
Video Pianese Ravenna (0-1)/ Gol e highlights: segna Okaka in pieno recupero! (Serie C, 26 ottobre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per l'undicesimo turno del girone A della Serie C, stagione 2025/2026. Da ilsussidiario.net
Diretta Pianese Ravenna/ Streaming video tv: riscatto ospite? (Serie C, oggi 26 ottobre 2025) - Diretta Pianese Ravenna streaming video tv, oggi 26 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. Si legge su ilsussidiario.net
Calcio serie C, Pianese ospita Ravenna. Birindelli: "Alla squadra chiedo di scendere in campo con spirito battagliero" - A Piancastagnaio arriverà infatti il Ravenna, attuale seconda forza del campionato a pari punti con l’Ascol ... Da msn.com