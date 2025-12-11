Medico dell’ASL di Frosinone sotto indagine per ' visite a nero' | sequestrati oltre 65 mila euro

Un medico dell’ASL di Frosinone è sotto indagine per presunte visite mediche irregolari, con sequestri di oltre 65 mila euro. L’operazione, condotta dai Carabinieri del NAS di Latina e coordinata dalla Procura di Frosinone, ha portato all’indagine su sospetti comportamenti illeciti nell’ambito delle attività sanitarie.

Un medico in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone è finito sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri del NAS di Latina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone. Su mandato del G.I.P. del Tribunale è stato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

