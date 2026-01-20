Senza gamba il suo volto… Federica Torzullo dall’autopsia dettagli agghiaccianti

Federica Torzullo, senza una gamba, è al centro di un caso che ha scosso la comunità di Anguillara Sabazia. La sua morte, segnata da dettagli agghiaccianti emersi dall’autopsia, ha aperto un dibattito pubblico e giudiziario. Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela delle persone coinvolte, mantenendo alta l’attenzione su un episodio che ha profondamente colpito l’intera collettività.

La morte di Federica Torzullo si impone come una ferita aperta che attraversa Anguillara Sabazia e arriva fino alle aule giudiziarie. Una donna di 41 anni, un’ingegnera, una madre, strappata alla vita in modo brutale e sistematico. All’inizio restano il silenzio e l’incredulità, poi emergono i contorni di una vicenda che si fa via via più nitida e insostenibile. Non un gesto isolato, non un’esplosione improvvisa, ma una violenza reiterata, raccontata ora anche dai primi riscontri scientifici. Nelle ore successive al delitto, il nome di Federica diventa simbolo di un femminicidio che scuote l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Femminicidio Torzullo, l’autopsia: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistraÈ stata effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l’autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche. Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra»L'autopsia di Federica Torzullo, svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, ha accertato che è stata uccisa con 23 coltellate, con ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Artico, Iran, Venezuela e oltre. Trump senza limiti; Addio a Tino Abbondanza, libero pilastro della Vis Pesaro e dell'Anagrafe. Sposò Vera, storica titolare di Adria calzature di viale...; Brignone con l’incognita Olimpiadi fino alla fine: Ho ancora tutta la ferraglia nel ginocchio; Sirat, gli strani picari di Oliver Laxe sulle vie del Marocco. Sci, Brignone: Voglio testare testa e gamba. Giochi? Vediamo - Roma, 19 gen. (askanews) – Federica Brignone torna a parlare alla vigilia del suo rientro in gara a Kronplatz, nella conferenza stampa organizzata dalla Federazione alla vigilia del gigante che segna ... msn.com Guardare al futuro senza paura - Il turismo costituisce una gamba dell'economia nazionale, ma il suo valore va oltre i numeri dei viaggiatori e delle presenze L’edizione 2025 della TTG Travel Experience si chiude con la ... ilsussidiario.net Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra» x.com Affari Tuoi, Herbert travolto dalle critiche dopo la puntata di ieri: cos’è successo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.