Femminicidio Torzullo l' autopsia rivela | Federica uccisa da 23 coltellate ustioni sul volto amputata la gamba sinistra

L'autopsia di Federica Torzullo, svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, ha accertato che è stata uccisa con 23 coltellate, con ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra. Claudio Agostino Carlomagno, suo marito, è stato arrestato con l’accusa di femminicidio e occultamento del cadavere. La vicenda evidenzia la gravità di episodi di violenza di genere e la necessità di interventi efficaci.

Arrivano i primi riscontri dell'autopsia effettuata sul corpo di Federica Torzullo, uccisa a 41 anni dal marito Claudio Carlomagno. L'ingegnera di Anguillara è stata raggiunta da 23 coltellate, 19 colpi sul collo e sul viso i restanti sul corpo. L'assassino ha infierito: dall'esame sono emerse anche ustioni al volto, al collo, alle braccia e nella parte superiore del torace. I colpi hanno raggiunto con forza in particolare l'addome e il bacino ma anche gli arti inferiori. L'intera gamba sinistra è stata amputata, mentre il torace è stato schiacciato dall'azione a cucchiaio della benna-scavatrice. È stata effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l'autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche.

