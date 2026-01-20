Questa mattina a Viciomaggio, nel comune di Arezzo, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per rimuovere un semirimorchio staccatosi dalla motrice durante il transito in via di Pescaiola. L’incidente ha causato l’ostruzione completa della carreggiata, richiedendo un intervento immediato per garantire la sicurezza e ripristinare la circolazione.

Questa mattina due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenute in via di Pescaiola, in località Viciomaggio, nel comune di Arezzo, per il recupero di un semirimorchio staccatosi dalla motrice mentre era in transito, finendo per ostruire completamente la carreggiata. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche con un’autogrù, hanno provveduto a sollevare il semirimorchio e a riagganciarlo a un trattore stradale, consentendo così la rimozione dell’ostacolo e il ripristino della normale circolazione veicolare. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Semirimorchio si stacca dalla motrice: intervento dei Vigili del Fuoco a Viciomaggio

