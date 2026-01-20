A Milano, le temperature rigide durante l’inverno rappresentano un rischio concreto per le persone senza dimora. Nei primi quindici giorni del 2026, tre donne e uomini senza casa hanno perso la vita a causa del freddo intenso. In risposta a questa emergenza, esistono rifugi dedicati a offrire un riparo sicuro durante le notti più dure, contribuendo a salvare vite e offrire un sostegno alle persone in difficoltà.

A Milano si muore di freddo. Letteralmente: nei primi quindici giorni del 2026, tre persone che vivevano per strada non si sono svegliate dopo una notte al gelo. Andrea Colombo la mattina del 5 gennaio, nella zona del capolinea della M3 e del terminal bus tra Milano e San Donato: aveva solo 34 anni. Tre giorni dopo, l’8 gennaio, i passanti non hanno potuto che segnalare il corpo di un clochard nei pressi della stazione Cadorna. Quattro giorni fa, il 16 gennaio, stessa sorte è toccata a un quarantenne sotto un cavalcavia in via Padova; e alle vittime dell’inverno bisogna aggiungere un 55enne cingalese trovato al parco Solari all’inizio di dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Se a Milano si muore di freddo. Un rifugio per donne senzatetto nelle notti in cui il gelo è killer

Milano-Cortina 2026, Salvini ringrazia gli operai: “Scavano anche nelle notti di freddo”Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso gratitudine agli operai coinvolti nei lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Piano freddo a Milano, 550 senzatetto accolti nelle strutture del comuneIl Comune di Milano ha attivato il Piano freddo, con 11 strutture dedicate, per offrire assistenza ai senzatetto durante le giornate più rigide.

