Milano-Cortina 2026 Salvini ringrazia gli operai | Scavano anche nelle notti di freddo

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso gratitudine agli operai coinvolti nei lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questi operai stanno operando con impegno, anche durante le fredde notti, per completare le infrastrutture necessarie prima dell'inizio dei Giochi il 6 febbraio 2026. Il loro lavoro è fondamentale per garantire il successo dell'evento internazionale.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ringrazia gli operai dei cantieri delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che stanno lavorando per porre a completamento le opere prima dell'inizio dei Giochi il 6 febbraio prossimo. "Tre miliardi di persone accenderanno la televisione fra 25 giorni e vedranno il frutto di un gran lavoro di squadra ", ha detto il vicepremier a margine del convegno in Senato 'Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro', organizzato dalla Lega. "Ci sono in questo momento centinaia di operai, di tecnici, di ingegneri, di donne e di uomini al lavoro.

Vigilante muore di freddo in un cantiere di Milano Cortina - Così la notte tra il 7 e l'8 gennaio è morto Pietro Zantonini, 55 anni, vigilante che lavorava a Cortina d'Ampezzo nei pressi del cantiere dello stadio del ghiaccio. ansa.it

Milano-Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere per le Olimpiadi: disposta autopsia - L'uomo era impegnato in un turno notturno, all'aperto, in condizioni climatiche particolarmente rigide. adnkronos.com

- 24 giorni a Milano Cortina 2026 e l’emozione cresce! Le Olimpiadi si apriranno il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano e si chiuderanno il 22 febbraio nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Il Veneto sarà protagonista dalle gare a Cortina d’Amp - facebook.com facebook

#Olimpiadi #MilanoCortina 2026, tra nebbie di pianura, gelo alpino e venti dolomitici. Come il #meteo può cambiare le gare x.com

