Piano freddo a Milano 550 senzatetto accolti nelle strutture del comune

Il Comune di Milano ha attivato il Piano freddo, con 11 strutture dedicate, per offrire assistenza ai senzatetto durante le giornate più rigide. Attualmente, circa 550 persone trovano riparo nelle strutture comunali, garantendo un supporto essenziale in condizioni di emergenza climatica. Questa iniziativa mira a proteggere le persone più vulnerabili e a fornire un punto di riferimento in periodi di particolare bisogno.

Le 11 strutture del Piano freddo allestite dal comune di Milano stanno ospitando in tutto 550 persone. Sono soprattutto uomini, per l’86%. Nel 67% dei casi ricorrono a questo servizio per la prima volta: non sono perciò utenti già conosciuti dai servizi sociali. In gran parte si tratta di persone straniere, in attesa di accedere ai Cas o addirittura in attesa dell’appuntamento per fare la domanda di asilo. Si ritrovano per strada senza possibilità di accedere al sistema di accoglienza statale per via dei tempi di attesa molto lunghi. Lo spiega Palazzo Marino. Le strutture di accoglienza del piano freddo sono 11: via Saponaro, l’ex mercato coperto di Giambellino in Largo Balestra, l’ex scuola Manara di via Fratelli Zoia attrezzata anche per l’accoglienza degli animali di affezione, l’ex campo base di M4 in via Cavriana, lo spazio di via Sammartini 106, lo spazio all’interno dell’Opera Cardinal Ferrari di via Boeri, il centro di via Marsala, quello di via Jommelli, Casa Alba in via Balsamo Crivelli, uno spazio all’interno della Casa di Quartiere di via Cenisio e uno spazio all’interno dell’ex centro vaccinale di Brenta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

È possibile segnalare le persone che vivono in una condizione di marginalità al numero 0288447646.