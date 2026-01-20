Scuole chiuse per maltempo La decisione è appena arrivata tutti i comuni coinvolti

A causa delle intense condizioni meteorologiche provocate dal ciclone Harry, numerosi comuni hanno deciso di chiudere le scuole per motivi di sicurezza. La perturbazione sta causando maltempo esteso, con raffiche di vento e piogge persistenti, rendendo necessarie misure precauzionali per tutelare studenti e personale scolastico. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali, che adottano le opportune decisioni in base alle condizioni del territorio.

Il ciclone Harry sta attraversando l’Italia con una forza che sta mettendo sotto pressione territori e amministrazioni locali, portando con sé forti raffiche di vento, piogge e un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dalle regioni settentrionali fino al Sud, l’attenzione resta altissima per un fenomeno che si annuncia particolarmente insidioso, soprattutto per la sua capacità di colpire in modo improvviso e diffuso, rendendo necessari interventi preventivi per la sicurezza dei cittadini. Nelle ultime ore il maltempo ha iniziato a mostrare i suoi effetti più evidenti, con raffiche che in alcune zone hanno già raggiunto intensità rilevanti e che nelle prossime ore potrebbero aumentare ulteriormente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry, domani 21 gennaio le scuole di alcuni comuni rimarranno chiuse.

Il 20 gennaio, Sicilia, Sardegna e Calabria sono interessate da un'allerta meteo rossa, a causa di intense condizioni di maltempo.

