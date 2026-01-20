Scuole chiuse per allerta vento in Campania | in alcuni Comuni la decisione per il ciclone Harry

A causa dell’allerta vento generata dal ciclone Harry, alcune scuole in Campania sono state chiuse. La decisione è stata presa inizialmente dal Comune di Capua, nel Casertano, e altre amministrazioni comunali potrebbero adottare provvedimenti analoghi. La misura mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Restano aggiornamenti sulle decisioni delle autorità locali in merito alla situazione.

Il primo a decidere in tal senso è stato Capua, grosso centro del Casertano. Altre Amministrazioni comunali potrebbero prendere analoga decisione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Allerta meteo rossa in Calabria per il ciclone Harry, allagamenti e vento forte: scuole chiuse in variUn’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti.

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria, scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Oggi, 19 gennaio, si registra un’intensificazione del maltempo in Italia meridionale e sulle isole, a causa del “ciclone Harry”.

