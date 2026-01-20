Scuola di figura e nudo dal vero | aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al secondo modulo della Scuola di Figura e Nudo dal vero dell’Università Popolare di Trieste, guidato dalla docente Francesca Martinelli. Il corso, dedicato allo studio del nudo artistico dal vero, si svolge ogni giovedì alle ore 16. Questa opportunità è rivolta a chi desidera approfondire le tecniche di rappresentazione e conoscere meglio la figura umana attraverso l’arte.

Sono aperte le iscrizioni al secondo modulo della Scuola di Figura – Nudo dal vero dell'Università Popolare di Trieste, che si tiene a cura di Francesca Martinelli, docente di Storia dell'Arte e di Arti Applicate, ogni giovedì dalle ore 16.50 alle ore 19.20 alla Sala Sbisà, in via Torrebianca 22.

