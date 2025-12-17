Scuola dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026 2027

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 2026/2027. È il momento di scegliere il percorso educativo per il futuro dei tuoi figli. Non perdere questa opportunità: assicurati di completare la procedura entro le scadenze indicate e preparati a un nuovo anno di crescita e apprendimento.

© Ecodibergamo.it - Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 ISTRUZIONE. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funziona Leggi anche: Scuola di recitazione del teatro Marrucino: aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Iscrizioni scuola 2026-2027, procedure aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio; Presentazione e Open Day Scuole Infanzia comunali; Graduatorie ad Esaurimento 2026/28: tempi, modalità e operazioni per la presentazione delle domande [Scheda]; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL. Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/27 - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027. ilsole24ore.com

Scuola, iscrizioni 2026/2027: presentazione domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 - Nella nota poche novità e molteplici criticità, a cominciare dall’esclusione della scuola dell’infanzia dalle procedure di iscrizione online ... flcgil.it

Iscrizioni a scuola, si fa tutto online sulla piattaforma Unica, dal 13 gennaio al 14 febbraio. Serve la Cie (o lo Spid) - La nota del ministero informa sui tempi per le iscrizioni alle classi prime di tutti i cicli scolastici. corriere.it

Quando mi veniva il ciclo a 14 anni vs adesso shorts comico

Sabato 11 gennaio 2025 alle ore 10.00 Open Day scuola dell’infanzia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.