Scuola dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026 2027

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 2026/2027. È il momento di scegliere il percorso educativo per il futuro dei tuoi figli. Non perdere questa opportunità: assicurati di completare la procedura entro le scadenze indicate e preparati a un nuovo anno di crescita e apprendimento.

ISTRUZIONE. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

