Scuola di figura – nudo dal vero | aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al secondo modulo della Scuola di Figura – Nudo dal vero dell’Università Popolare di Trieste. Il corso, curato da Francesca Martinelli, docente di Storia dell’Arte e Arti Applicate, si svolge ogni giovedì alle 16. È un’opportunità per approfondire la pratica del disegno dal vero, in un ambiente dedicato alla formazione artistica e alla consolidazione delle tecniche.

Sono aperte le iscrizioni al secondo modulo della Scuola di Figura – Nudo dal vero dell’Università Popolare di Trieste, che si tiene a cura di Francesca Martinelli, docente di Storia dell’Arte e di Arti Applicate, ogni giovedì dalle ore 16.50 alle ore 19.20 alla Sala Sbisà, in via Torrebianca 22.🔗 Leggi su Triesteprima.it Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 20262027. Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funzionaDal 13 gennaio al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 20262027. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Monna Vanna, l’enigma della Gioconda nuda; Al Golden Globes 2026 il rosso (carpet) batte forte: tra lampi d’archivio, naked dress e omaggi ad Armani, ecco chi ha davvero vinto la notte; Pertosse: ragazzo di 16 anni ?in ospedale. Era stato vaccinato. Scuola di figura – nudo dal vero: aperte le iscrizioni - Sono aperte le iscrizioni al secondo modulo della Scuola di Figura – Nudo dal vero dell’Università Popolare di Trieste, che si tiene a cura di Francesca Martinelli, docente di Storia dell’Arte e di Ar ... triesteprima.it Il tema del nudo nella storia dell'arte - Philippe Daverio #Scuola, a #modena verrà istituita una figura, lo school tutor, per evitare che situazioni a rischio possano degenerare come è successo a #laspezia. #violenza #scuole x.com La Preside o Un Professore, quale fiction in tema scuola vi è piaciuta di più Dante e Eugenia sono due esempi dell’istruzione, ma chi sta interpretando al meglio la parte di una figura scolastica tra Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann È una scelta diffic facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.