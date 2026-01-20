L’assessore Dazzi di Fosdinovo segnala difficoltà nel recupero dei crediti comunali relativi a morosità storiche e sfratti non eseguiti, sollevando il caso Ara del Bo’ Vecchio. La questione evidenzia problematiche amministrative e di ostruzionismo che meritano attenzione per garantire trasparenza e corretta gestione delle risorse pubbliche.

Denuncia ostruzionismo su morosità storiche e sfratti mai eseguiti l’assessore a urbanistica e ambiente di Fosdinovo Guido Dazzi. Il “caso” è quello dell’ Ara del Bo’ Vecchio. "Il diritto di cronaca e di controllo non può essere sospeso da un protocollo o da un veto politico – dice Dazzi –. I cittadini di Fosdinovo hanno il diritto di sapere come viene gestito il patrimonio pubblico ". Dazzi interviene sulla vicenda dei 47 ettari collinari con vista mare proprietà del Comune. "Al centro della questione c’è la morosità accumulata da una associazione venatoria dal 2004 al 2025 – scrive l’assessore – nonostante il Comune nel 2018 avesse inviato una formale comunicazione di sfratto, regolarmente ricevuta e riscontrata dalla controparte con un’ammissione di debito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoppia il caso Ara del Bo’ Vecchio: "Crediti comunali mai recuperati". La denuncia dell’assessore Dazzi

Leggi anche: "La capitale dello sport" ma in stato di abbandono: la denuncia sul degrado del Palazzetto di Colle dell’Ara [FOTO]

La denuncia dell'assessore Giusi Savarino: "Contro di me insulti sessisti sui social, ora basta"L'assessora all'Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di insulti e commenti sessisti sui social media.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Perdonanza, scoppia il caso: la prima serata dei big da quest’anno a pagamento - La decisione di far pagare anche la serata inaugurale il prossimo 23 agosto, da sempre gratuita, per evitare le scene dello scorso anno con risse e corse senza ... ilmessaggero.it

INTER, SCOPPIA IL CASO THURAM Ecco Cosa Sta Succedendo - facebook.com facebook

Castiglion Fiorentino, 14 decessi in 10 giorni Scoppia il caso politico: «Il sindaco ci ha fatto diventare il paese dei morti» x.com