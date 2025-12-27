La capitale dello sport ma in stato di abbandono | la denuncia sul degrado del Palazzetto di Colle dell’Ara FOTO
«Ecco lo stato attuale di Colle dell’Ara». La denuncia parte da Alex Sandro Calzolari nel gruppo Facebook "Oggi a Chieti", dove rilancia le foto pubblicate da una cittadina, S.M., sul degrado che interessa il Palazzetto dello sport.«Vediamo se l’assessorato e gli organi competenti sono in grado. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Terni capitale del Canottaggio indoor: nel fine settimana il campionato italiano al palazzetto dello Sport “Aldo De Santis”
Leggi anche: Una cittadina: "Il nuovo tratto di via Pantini in stato di abbandono e nel degrado" [FOTO]
Roma si candida a tornare protagonista: la Capitale sogna il grande basket.
"La capitale dello sport" ma in stato di abbandono: la denuncia sul degrado del Palazzetto di Colle dell’Ara [FOTO] - Secondo il racconto, il Palazzetto versa in condizioni "davvero penose" ... chietitoday.it
Guerri Napoli, una maglia speciale per i 2500 anni della città Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 - facebook.com facebook
#Manfredonia capitale del #Karate, un weekend di sport e formazione firmato A.S.D. Funakoshi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.