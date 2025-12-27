La capitale dello sport ma in stato di abbandono | la denuncia sul degrado del Palazzetto di Colle dell’Ara FOTO

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ecco lo stato attuale di Colle dell’Ara». La denuncia parte da Alex Sandro Calzolari nel gruppo Facebook "Oggi a Chieti", dove rilancia le foto pubblicate da una cittadina, S.M., sul degrado che interessa il Palazzetto dello sport.«Vediamo se l’assessorato e gli organi competenti sono in grado. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

