Nel pomeriggio di oggi, alle 16, a Bovisio Masciago si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili, causando cinque feriti. Di questi, uno si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo le cause dello scontro. La situazione rimane sotto monitoraggio.

Milano, 20 gennaio 2026 – Incidente stradale con il coinvolgimento di tre autovetture, questo pomeriggio alle 16.10 sulla strada Ss 527 all'altezza di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. A seguito del sinistro, una donna di 58 anni, conducente di una della tre auto, ha riportato un trauma all'addome ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Trauma al torace anche per il passeggero dell'auto, un 76enne, trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Schianto a Ozzero, nel Milanese: auto finisce fuori strada, feriti un 23enne e una donna di 44 anni Il conducente della seconda auto, un 71enne, ha riportato un trauma al torace ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro tra tre auto a Bovisio Masciago: cinque feriti, una è grave

