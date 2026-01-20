Roma e Fiorentina divieto alle trasferte per le tifoserie fino alla fine della stagione | ecco cosa è successo

Dopo gli incidenti tra tifosi di Roma e Fiorentina, il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte per entrambe le tifoserie fino alla fine della stagione. La misura mira a garantire la sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza. Questa decisione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a tutelare l'ordine pubblico durante gli eventi sportivi.

Dopo gli scontri di domenica tra i tifosi della Roma e della Fiorentina è arrivata la sentenza: il ministero dell'Interno ha infatti disposto uno stop alle trasferte per entrambe le tifoserie, fino al termine della stagione calcistica. Un duro colpo, ma inevitabile, visto il caos creato sull'A1, fra l'autogrill di Cantagallo e lo svincolo di Casalecchio. Decine di macchine e minibus hanno accostato nella corsa di emergenza, con circa 200 persone che si sono affrontate, dando vita ad una vera e propria guerriglia. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli sostenitori, responsabili di violenze. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma e Fiorentina: trasferte vietate ai tifosi fino a fine stagioneIl Ministero dell'Interno ha comunicato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione.

