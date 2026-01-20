Scontri in Siria intorno a due prigioni | alcuni miliziani dell’ISIS sarebbero tornati in libertà

Nella regione nord-orientale della Siria, si sono verificati scontri intorno a due prigioni che ospitano numerosi miliziani dell’ISIS. L’evento ha attirato l’attenzione sulla situazione di sicurezza in aree ancora instabili, mentre si valutano le conseguenze di eventuali fughe o liberazioni. Questa vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione dei detenuti e alla stabilità nella zona.

Nella giornata di ieri, intorno a due prigioni nel nord-est della Siria, nelle quali sono detenuti migliaia di miliziani dell’ ISIS, ci sono stati dei violenti scontri. Dopo l’accaduto, i combattenti curdi delle Forze Democratiche Siriane (SDF) e il governo centrale si sono accusati vicendevolmente di aver lasciato uscire alcune persone che si trovavano nel carcere. Le autorità sostengono che le SDF abbiano liberato dei prigionieri di al Shaddadi; queste ultime, al contrario, sono convinte che dei gruppi armati legati all’esecutivo abbiano attaccato la prigione di al Shaddadi e anche quella di al Aqtan a Raqqa, la città che, fino al 2017, era considerata la capitale dello Stato Islamico in Siria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

