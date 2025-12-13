Imboscata dell’Isis in Siria | uccisi due soldati e un interprete Usa Damasco | È stato ignorato un nostro allarme

Un'imboscata dell'ISIS a Palmira, in Siria centrale, ha provocato la morte di due soldati statunitensi e di un interprete. L’attacco, condotto da un miliziano dell’autoproclamato Stato islamico, ha sollevato critiche sulle comunicazioni di Damasco, che ha accusato le autorità siriane di aver ignorato un proprio allarme.

Un’imboscata avvenuta a Palmira, nella Siria centrale, in cui due soldati statunitensi e un interprete americano sono stati uccisi durante una pattuglia congiunta da un miliziano appartenente all’Isis, l’autoproclamato Stato islamico, che nel 2017 controllava un territorio tra Siria e Iraq grande come la Gran Bretagna. “Ci vendicheremo”, ha dichiarato Trump ai reporter che gli hanno chiesto come avrebbe reagito all’uccisione di quelli che ha definito “tre grandi patrioti”. Tuttavia, secondo quanto riferito dal ministero degli Interni siriano, la coalizione guidata dagli Stati Uniti era stata avvertita di una possibile infiltrazione da parte dei combattenti dello Stato Islamico. Ilfattoquotidiano.it Imboscata dell’Isis in Siria: uccisi due soldati e un interprete Usa. Damasco: “È stato ignorato un nostro allarme” - Damasco: "Avevamo avvisato delle possibili infiltrazioni" ... ilfattoquotidiano.it

