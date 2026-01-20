In Siria ci sono stati scontri intorno a due prigioni con miliziani dell’ISIS

In Siria, tensioni tra le forze curde e il governo si sono intensificate dopo scontri presso due prigioni contenenti miliziani dell’ISIS. Le parti si accusano reciprocamente di aver liberato alcuni prigionieri, in un contesto caratterizzato da un fragile accordo di cessate il fuoco. La situazione rimane instabile e al centro di attenzione internazionale, con preoccupazioni per la stabilità della regione.

I curdi e il governo si accusano a vicenda di aver liberato dei prigionieri, dopo il raggiungimento di un fragile accordo di cessate il fuoco Lunedì ci sono stati scontri intorno a due prigioni nel nord-est della Siria in cui sono detenuti migliaia di miliziani dell’ISIS: il governo siriano e i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) si sono accusati a vicenda di aver fatto uscire alcuni combattenti. La situazione è molto confusa, ma mostra la fragilità dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto la scorsa settimana, che di fatto è stata una resa per i curdi. Le prigioni (come gran parte del nord-est della Siria) sono state a lungo controllate dai curdi, ma in base all’accordo il loro controllo dovrebbe passare al governo centrale del presidente Ahmed al Sharaa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Siria, agguato dell'Isis a Palmira: morti tre americani, ucciso l'assalitore. Trump: «Ci vendicheremo»Un'imboscata dello Stato Islamico a Palmira ha causato la morte di tre cittadini statunitensi, tra cui due soldati e un interprete.

