Scontri in A1 stop fino a fine anno alle trasferte dei tifosi di Fiorentina e Roma

Il Viminale ha annunciato il blocco delle trasferte dei tifosi di Fiorentina e Roma sulla A1 fino alla fine dell’anno, in risposta alle recenti violenze tra le tifoserie avvenute durante le partite. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori incidenti, mantenendo un approccio rigoroso e responsabile nel rispetto delle normative e della sicurezza pubblica.

FIRENZE – Il Viminale ha deciso di adottare la linea della massima fermezza dopo la domenica di follia che ha visto protagonisti i tifosi di Roma e Fiorentina. Con un provvedimento d’urgenza, il ministero dell’interno ha disposto il divieto assoluto di trasferta per entrambe le tifoserie fino al termine dell’attuale stagione di serie A. Una decisione drastica, maturata a seguito dei violentissimi scontri avvenuti lungo l’autostrada A1, che segue una scia di episodi di violenza che negli ultimi mesi ha coinvolto anche le piazze di Como e Genova. I fatti più recenti risalgono a domenica scorsa, poco dopo mezzogiorno, quando il tratto bolognese dell’Autosole si è trasformato in un campo di battaglia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

