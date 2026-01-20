sci il ritorno di federica brignone dopo quasi 300 giorni

Dopo quasi 300 giorni, Federica Brignone torna a competere sugli sci. L’atleta italiana rientra in pista per verificare il proprio stato di forma e ritrovare le sensazioni di sempre, dopo l’infortunio di aprile. Un ritorno importante che segna una fase di ripresa e consolidamento nel percorso di recupero, con l’obiettivo di riprendere a confrontarsi con le gare a pieno regime.

L’azzurra è finalmente tornata in pista. È tornata in pista e in gara solo per se stessa, per avere buone sensazioni e testare il suo fisico dopo l’infortunio di aprile. Brignone, campionessa di Coppa del Mondo un anno fa è tornata in gara questa mattina, 20 dicembre, nella prima manche del Gigante di KronplatPlan de Corones piazzandosi a 1?18 al settimo posto. “In questi giorni ero tranquilla – ha detto a caldo la sciatrice che sarà portabandiera a Cortina – ero contenta di tornare in gara ma ammetto che quando ho messo i bastoni fuori dal cancelletto per un attimo ho pensato: non so se sono pronta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sci, il ritorno di Federica Brignone 292 giorni dopo l'infortunio: via allo slalom gigante a KronplatzDopo 292 giorni, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz, segnando il suo rientro alle competizioni ufficiali.

Sci, il ritorno di Brignone nel gigante di Kronplatz 292 giorni dopo: prima manche, in testa Hector, Federica è settima, Goggia outDopo 292 giorni, Federica Brignone torna a competere nel gigante di Kronplatz.

Federica Brignone a Cortina per allenarsi. Il fratello Davide: Sarà al via delle gare Olimpiche • Sci alpino; Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E' veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un'emozione nuova

