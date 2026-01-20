Sci il ritorno di Brignone nel gigante di Kronplatz 292 giorni dopo | prima manche in testa Hector Federica è settima Goggia out

Dopo 292 giorni, Federica Brignone torna a competere nel gigante di Kronplatz. Nella prima manche, si posiziona settima, confermando la sua competitività tra le migliori. Hector guida la classifica, mentre Goggia è uscita dalla gara. Un ritorno importante per la sciatrice italiana, che dimostra di essere ancora in grado di confrontarsi ai vertici del circuito internazionale.

Hector, Rast, Schieb, Shiffrin, Stjernesund, Gasienica-Daniel, Brignone, Moltzan, Grenier, Della Mea. Federica Brignone alla Rai: «Un ottimo test, sono felice dopo questa prima manche. Ero tranquilla, poi al cancelletto mi sono irrigidita. E a quel punto dopo qualche porta mi sono ricordata che dovevo respirare. Ho provato buone sensazioni, ora devo riprendere a sciare come so. Con l'adrenalina non sentivo dolore». Le posizioni della top 10 sembrano essere consolidate dopo le prime 22 atlete, Alphand è 17esima. Aj Hurt, americana non ha impressionato, è a tre secondi e 35 centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

