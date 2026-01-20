Dopo 292 giorni, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz, segnando il suo rientro alle competizioni ufficiali. L'atleta italiana parte con il pettorale numero 13, in una gara che rappresenta per lei un importante passo avanti dopo l'infortunio. La competizione di Plan De Corones è segnata dall’attesa di vedere come si ripresenterà sulla neve dopo il lungo recupero.

Alice Ronbinso, neozelandese, astro nascente dello sci: è la prima a scendere sulla Erta. Federica pronta per il ritorno: «L'emozione? La scoprirò dopo, per arrivare fino a qua è stato un percorso pieno di fatica». Sofia Goggia alla Rai: «È un tracciato pieno di angoli, alcune curve mai viste. Sarà tosta». Sta per cominciare la prima manche del gigante donne della stagione di Coppa del Mondo, sulla Erta, una pista impegnativa dove Federica Brignone ha vinto nel 2017. Stavolta non ha obiettivi di prima, torna dopo un lunghissimo stop in cui ha rischiato persino di chiudere in anticipo la carriera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sci, il ritorno di Federica Brignone 292 giorni dopo l'infortunio: via allo slalom gigante a Kronplatz

