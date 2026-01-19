Sci alpino gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone | a che ora e dove vederlo in diretta
Il 20 gennaio sull'Erta di Kronplatz si svolgerà il settimo gigante della Coppa del mondo di sci alpino femminile. In questa occasione, Federica Brignone farà il suo ritorno in gara. L'evento si terrà a KronplatzPlan de Corones e sarà possibile seguirlo in diretta. Ecco tutte le informazioni su orario e modalità di visione per non perdere questa competizione.
Martedì 20 gennaio sull'Erta di KronplatzPlan de Corones è in programma il settimo gigante della Coppa del mondo di sci alpino femminile. Sarà una gara da non perdere visto che tornerà al cancelletto di partenza Federica Brignone a poche settimane dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.La.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Sci alpino femminile, slalom oggi a Semmering: a che ora e dove vederlo in diretta
Leggi anche: Coppa del mondo sci alpino femminile, oggi slalom Levi: a che ora e dove vederlo in diretta tv
Coppa del Mondo sci alpino Kronplatz 2026: programma, orari, tv, streaming. Il classico gigante infrasettimanale - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 è pronta a regalarci una delle gare più attese dell'intero calendario. oasport.it
Sci alpino: una sessantina di Master per il doppio Gigante di Crevacol Condizioni meteo non facili, oggi, sulla Competizione di Crevacol, pista che ha ospitato un doppio Gigante Master, organizzato dallo Sc Mont Glacier, al quale hanno preso parte una sessa - facebook.com facebook
Sabato 10 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Adelboden, Discesa Femminile Zauchensee x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.