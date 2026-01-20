School tutor quattro pattuglie per vigilare i poli scolastici più problematici

Il servizio di School tutoring, rafforzato con un investimento di 60 mila euro, mira a garantire una maggiore sicurezza nei poli scolastici più critici. Come annunciato dal sindaco Massimo Mezzetti, il progetto prevede quattro pattuglie dedicate alla vigilanza, con l’obiettivo di favorire un ambiente più sicuro e tranquillo per studenti, insegnanti e famiglie. La nuova iniziativa si inserisce in un piano più ampio di sicurezza urbana e coesione sociale.

Come annunciato già ieri dal sindaco Massimo Mezzetti, con il nuovo anno viene implementato con un investimento di ulteriori 60mila euro il servizio di School tutoring, ovvero il piano di azioni messo a punto dall’assessorato alla Sicurezza urbana integrata e Coesione sociale in collaborazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it De Benedetti lapida John Elkann: “Fa il tutor per ragazzi problematici. Sarebbe lui ad averne bisogno”L'articolo esplora le recenti accuse di De Benedetti nei confronti di John Elkann, evidenziando le tensioni tra le figure di spicco dell'industria italiana. Leggi anche: Stazione e sicurezza. Telecamere e street tutor per vigilare sulla zona La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Emergenza educativa e sociale: School tutor davanti agli istituti per evitare pericolose escalation - Il sindaco Mezzetti annuncia la novità dal 26 gennaio: avranno un ruolo di mediazione e monitoraggio. Il presidente della Provincia Braglia: Bisogna agire su più fronti per un clima sano all’interno ... msn.com SICUREZZA SCUOLE, MEZZETTI ANNUNCIA IL PROGETTO SCHOOL TUTORING Sicurezza nelle scuole. Mentre il Ministero ha ipotizzato l’uso di metal detector nei plessi scolastici più a rischio, Modena attiverà dal 26 gennaio un nuovo strumento di control - facebook.com facebook #Violenza a #scuola, a #Modena arrivano gli “school tutor”: ecco cosa faranno x.com

