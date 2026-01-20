School tutor quattro pattuglie per vigilare i poli scolastici più problematici

Da modenatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di School tutoring, rafforzato con un investimento di 60 mila euro, mira a garantire una maggiore sicurezza nei poli scolastici più critici. Come annunciato dal sindaco Massimo Mezzetti, il progetto prevede quattro pattuglie dedicate alla vigilanza, con l’obiettivo di favorire un ambiente più sicuro e tranquillo per studenti, insegnanti e famiglie. La nuova iniziativa si inserisce in un piano più ampio di sicurezza urbana e coesione sociale.

Come annunciato già ieri dal sindaco Massimo Mezzetti, con il nuovo anno viene implementato con un investimento di ulteriori 60mila euro il servizio di School tutoring, ovvero il piano di azioni messo a punto dall’assessorato alla Sicurezza urbana integrata e Coesione sociale in collaborazione.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

De Benedetti lapida John Elkann: “Fa il tutor per ragazzi problematici. Sarebbe lui ad averne bisogno”L'articolo esplora le recenti accuse di De Benedetti nei confronti di John Elkann, evidenziando le tensioni tra le figure di spicco dell'industria italiana.

Leggi anche: Stazione e sicurezza. Telecamere e street tutor per vigilare sulla zona

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

school tutor quattro pattuglieEmergenza educativa e sociale: School tutor davanti agli istituti per evitare pericolose escalation - Il sindaco Mezzetti annuncia la novità dal 26 gennaio: avranno un ruolo di mediazione e monitoraggio. Il presidente della Provincia Braglia: Bisogna agire su più fronti per un clima sano all’interno ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.