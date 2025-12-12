De Benedetti lapida John Elkann | Fa il tutor per ragazzi problematici Sarebbe lui ad averne bisogno

L'articolo esplora le recenti accuse di De Benedetti nei confronti di John Elkann, evidenziando le tensioni tra le figure di spicco dell'industria italiana. La cessione delle testate Gedi rappresenta un ulteriore capitolo nella progressiva uscita della famiglia Agnelli-Elkann dal panorama nazionale, segnando un cambiamento significativo nella storia imprenditoriale italiana.

La cessione delle ultime testate del gruppo Gedi segna l’ennesimo passo della lunga ritirata della dinastia Agnelli-Elkann dall’Italia, dopo anni di trasferimenti societari all’estero e dismissioni industriali. A tirare le somme arriva anche Carlo De Benedetti, che intervistato dal Foglio confronta il presente di John Elkann con la stagione dell’ Avvocato. La vendita di Repubblica ai greci? “Anche per tenersi lontano dai magistrati, per partirsene via dall’Italia”, è la tesi dell’Ingegnere torinese, per ventidue anni editore del gruppo Espresso. “La Fiat, la Juve, la Ferrari. Dopo questa faccenda di Repubblica sarà difficile per lui in Italia. Ilfattoquotidiano.it