Stazione e sicurezza Telecamere e street tutor per vigilare sulla zona

Street tutor, videosorveglianza e illuminazione pubblica potenziata. Si parte da qui per rendere sicura la zona antistante la stazione ferroviaria di Rimini. Che l’area sia tra quelle attenzionate dalle forze dell’ordine e dal Comune è cosa risaputa. I problemi non mancano e soprattutto nelle zone d’ombra che si creano attorno all’area d’entrata, passeggiare non è una pratica da svolgere in modo sereno. Le risse, le frequentazioni e gli sbandati, soprattutto nelle ore notturne, fanno il resto. Da tempo vengono documentati scontri e microcriminalità fino ad arrivare agli accoltellamenti. In piena estate si raggiungono i picchi di rischio, con coltelli facili pronti a colpire per futili motivi, e fendenti spesi per pochi euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione e sicurezza. Telecamere e street tutor per vigilare sulla zona

