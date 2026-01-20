Andreas Schjelderup, esterno del Benfica, ha dichiarato di non aver escluso un trasferimento in Serie A, sottolineando l’interesse per il campionato italiano. Nonostante i recenti rallentamenti nei contatti con il Parma, il giocatore norvegese mantiene aperte le possibilità di un futuro in Italia, considerando questa opzione come prioritaria per lo sviluppo della propria carriera.

Come riferito da ABola, Andreas Schjelderup non considera chiusa la porta dell'Italia. L'esterno norvegese del Benfica spinge per un futuro in Serie A, anche dopo il raffreddamento dei contatti che lo avevano avvicinato al Parma. Il quadro è chiaro: il giocatore valuta alternative e non prevede di restare a Lisbona oltre l'attuale fase. La preferenza resta il campionato italiano, ritenuto il contesto ideale per continuità e crescita. Le prossime settimane saranno decisive per capire se emergerà una nuova pista concreta.

© Sololaroma.it - Schjelderup apre all’Italia: la Serie A è la priorità

Calciomercato Juventus, occhi su Schjelderup del Benfica: duello con la Roma per portarlo in ItaliaNel calciomercato della Juventus, cresce l’interesse per il giovane attaccante Schjelderup del Benfica, con la Roma anch’essa interessata al suo acquisto.

Il Parma Calcio 1913 sembrerebbe fare sul serio per Andreas #Schjelderup Prestito con opzione di acquisto - facebook.com facebook