Coppa Italia serie C per il Grifo la beffa arriva dal dischetto Tedesco | Dispiace ma la priorità è il campionato

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il risultato non è arrivato ma la promessa è stata comunque mantenuto: il Perugia non è certo andato a Latina per fare una passeggiata.A condannarlo è stata la lotteria dei calci di rigore, che invece aveva premiato la squadra biancorossa contro il Guidonia nel turno precedente, ma il rimpianto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

coppa italia serie cCoppa Italia Serie C, la diretta di Ospitaletto-Inter Under 23 - 30 al Comunale Gino Corioni: in palio l’accesso agli ottavi, in caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai rigori ... Da giornaledibrescia.it

coppa italia serie cLIVE Coppa Italia Serie C, Ospitaletto-Inter U23 0-0 fine pt: risultato fermo - I nerazzurri di Vecchi cercano il riscatto dopo il ko contro il Cittadella: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Scrive msn.com

Coppa Italia serie C, Latina - Perugia: la diretta della partita - Biancorossi che cercano di ritrovare continuità e puntano agli ottavi di finale. Scrive perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Serie C