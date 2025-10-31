Coppa Italia serie C per il Grifo la beffa arriva dal dischetto Tedesco | Dispiace ma la priorità è il campionato
Il risultato non è arrivato ma la promessa è stata comunque mantenuto: il Perugia non è certo andato a Latina per fare una passeggiata.A condannarlo è stata la lotteria dei calci di rigore, che invece aveva premiato la squadra biancorossa contro il Guidonia nel turno precedente, ma il rimpianto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
