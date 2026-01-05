Nel calciomercato della Juventus, cresce l’interesse per il giovane attaccante Schjelderup del Benfica, con la Roma anch’essa interessata al suo acquisto. Mentre la squadra di Allegri si prepara per la sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia, le trattative di mercato continuano a movimentare l’attenzione degli appassionati di Serie A. La finestra di gennaio si apre con molte incognite e possibili novità per i club italiani.

Entra nel vivo il calciomercato, senza però dimenticare la Serie A. Domani, nel giorno dell’Epifania, la Juventus scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’anticipo serale dell’ultima giornata del girone d’andata. Al contempo però, la dirigenza bianconera sta cercando di rinforzare l’organico bianconero con nomi giovani ma di prospettiva. Ottolini, neo direttore sportivo della Juventus, avrebbe messo gli occhi su Andreas Schjelderup, esterno sinistro norvegese che, all’occorrenza, può fare anche la prima punta. Il classe 2004, cresciuto calcisticamente nel BodøGlimt, è esploso definitivamente con il Nordsjælland. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, occhi su Schjelderup del Benfica: duello con la Roma per portarlo in Italia

