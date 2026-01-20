Scarsa meritocrazia ingiustizie e mobbing | i dipendenti del Vaticano insoddisfatti delle condizioni di lavoro

Un’indagine condotta dall’Associazione dipendenti laici vaticani (Adlv) evidenzia insoddisfazione tra i dipendenti della Santa Sede, segnalando problemi come scarsa meritocrazia, ingiustizie e mobbing. Tra il 15 dicembre e il 7 gennaio, i lavoratori hanno condiviso le proprie esperienze, evidenziando criticità che richiedono attenzione per migliorare le condizioni di lavoro all’interno della Santa Sede.

Merito non riconosciuto e ingiustizie costanti. L’ Associazione dipendenti laici vaticani (Adlv) ha effettuato – nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 7 gennaio – un’indagine sulle condizioni lavorative nella Santa Sede. Il risultato è stato chiaro, con i lavoratori che si sentono delusi dalla scarsa crescita professionale, desiderosi di maggior rappresentanza e sfiduciati nei confronti della dirigenza. “È stato individuato un campione il più possibile eterogeneo dei vari dicasteri e di diversi enti del Vaticano – riferisce in una nota l’associazione – e al questionario sulle condizioni di lavoro hanno risposto 250 persone, per l’80% associati all’associazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

