L'Italia perde i suoi giovani più qualificati | niente lavoro poca meritocrazia e scarsa qualità della vita

Il Rapporto CNEL 2025 mette in luce l'esodo dei giovani italiani qualificati, con un saldo migratorio negativo che evidenzia l'incapacità del Paese di attrarre e trattenere le proprie risorse umane più promettenti. Il fenomeno, che coinvolge sempre più laureati e professionisti, solleva interrogativi sulle politiche di sviluppo e sulle disuguaglianze territoriali che spingono alla fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il Milan perde e dice addio alla Coppa Italia. Voto alla prestazione #acmilan - facebook.com Vai su Facebook

L' #Italia perde 4-1 (0-1) con la #Norvegia, nella partita di chiusura del girone, e vai ai play off per i #Mondiali. La Norvegia e' invece ufficialmente qualificata alla Coppa del Mondo 2026. I gol nel primo tempo al 11' di Pio Esposito, nel secondo al 18' di Nusa, Vai su X

L’Italia perde i suoi giovani più qualificati: niente lavoro, poca meritocrazia e scarsa qualità della vita - Il Rapporto CNEL 2025 mette in luce l'esodo dei giovani italiani qualificati, con un saldo migratorio negativo che evidenzia l'incapacità del Paese di ... Lo riporta fanpage.it

Rapporto Cnel, l'Italia che perde i suoi giovani: in 13 anni 630mila espatriati - Nel 2024 il numero degli expat è pari al 24% delle nascite dello stesso anno ... Riporta msn.com

Italia poco attrattiva per giovani: su nove che se ne vanno, solo uno ne arriva. Il rapporto Cnel - Nel flusso globale dei talenti il nostro Paese ha uno dei saldi peggiori tra quelli avanzati, come mostra uno studio del Cnel. Lo riporta repubblica.it

Giovani: diminuiscono i neet - 29 anni (giovani non impegnati in percorsi di studio o formazione ... Scrive quotidiano.net

Emergenza generazionale: l’Italia perde 2,3 milioni di giovani in 20 anni - L’Italia sta affrontando una crisi demografica e sociale che rischia di rendere l’attuale generazione di giovani la più fragile e numericamente piccola della storia recente. Secondo italiani.net

L’Italia non è un Paese per giovani: ogni nove under 34 che vanno all’estero, ne arriva uno solo dalle economie avanzate - 2024 sono emigrati 630mila giovani e il saldo migratorio è pari a - Come scrive msn.com