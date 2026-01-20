?Scabec sospeso l' iter per individuare il direttore generale

Scabec ha annunciato la sospensione temporanea del processo di selezione del nuovo direttore generale. La decisione riguarda l'intero iter di individuazione, che sarà rivisto prima di procedere ulteriormente. La società comunica che questa scelta mira a garantire un percorso più trasparente e accurato, senza alterare le tempistiche previste. Restano invariate le attività operative di Scabec, impegnata nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

È stata disposta la sospensione dell'iter di individuazione della figura del direttore generale della Scabec. Lo rende noto la Regione Campania. Una decisione assunta, si spiega in una nota, «per valutare la piena rispondenza al pubblico interesse della designazione di tale figura, anche in relazione al quadro finanziario e alla complessiva organizzazione della società». «Le politiche culturali sono e saranno sempre l'asse portante dell'azione del Governo regionale, come testimonia la nomina nella Giunta di uno specifico assessore alla Cultura - sottolinea il presidente della Regione, Roberto Fico - Il nostro impegno è mettere in campo tutte le soluzioni, anche organizzative, più adeguate per sostenere il settore e così il territorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Scabec, la giunta Fico sospende la nomina del direttore generaleLa Giunta regionale della Campania ha deciso di sospendere la nomina del nuovo direttore generale di Scabec, interrompendo l'iter avviato a ottobre.

